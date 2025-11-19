C'è un caso che tiene banco per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. Il tutto si lega alle indagini condotte per le plusvalenze; nello specifico, l'operazione in questione è il passaggio a titolo definitivo dall'Udinese alla Juventus nel 2018. In relazione alla compravendita del giocatore viola, la Procura della Repubblica di Udine ha richiesto il rinvio a giudizio del presidente Soldati e del vicepresidente Campoccia.

L'Udinese risponde al caso Mandragora

Questo il comunicato del club bianconero: “Udinese Calcio prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte Procura della Repubblica di Udine, del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia in merito all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora”.

“Reagiamo con non poca sorpresa”

“Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini, non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine. Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati”.