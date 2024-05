La Nazione: Italiano evita le sorprese

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, ecco che troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Passione viola tutti ad Atene".

Si apre con: “La trasferta che vale un sogno Orari, percorsi, fan zone e consigli La guida per i 10mila eroi di Atene Occhio ai divieti e a cosa indossate”. E inoltre: “Oggi le prime partenze per la Grecia. Tutto quello che c’è da sapere e le indicazioni per evitare problemi”.

Qui leggiamo: “La formazione per Atene Da Terracciano al Gallo Modulo, nomi, pretattica. Italiano evita le sorprese”. Sottotitolo: “Quarta e Ranieri per l’unico ballottaggio e la ’chiave’ della posizione di Jack”. Di spalla: “Parla il difensore viola Ranieri alza il tiro: ”Coraggio ragazzi Prendiamo la coppa".