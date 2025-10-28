No Palladino, non tocca ancora a te! Capello: "Ha fatto bene a Firenze però..."

La Juventus, che ha deciso di esonerare Igor Tudor, ha sondato anche l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, per la sua sostituzione.

Il prescelto è un altro

Ma i tempi non sembrano maturi per il ritorno in panchina dell'ex viola, perché il prescelto per ritirare su i bianconeri dovrebbe essere un altro personaggio legato a Firenze e ai gigliati, come Luciano Spalletti.

“Livello di difficoltà superiore”

Nel frattempo, un ex grande tecnico come Fabio Capello, non vede Palladino pronto per un'esperienza del genere: “Ha fatto bene a Monza e Firenze - ha detto Don Fabio a La Gazzetta dello Sport - però la Juventus è un livello di difficoltà superiore”.