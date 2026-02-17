Vanoli perde le staffe e rimedia una multa, Fiorentina senza un centrocampista contro il Pisa. Stangata per Comolli, e Chiellini...

Sono state da poco rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di Serie A conclusasi ieri sera con Cagliari-Lecce, e sono da segnalare provvedimenti che riguardano Como-Fiorentina di sabato scorso, ma non solo.

Out Mandragora

La Fiorentina dovrà fare a meno di Rolando Mandragora contro il Pisa: l'ammonizione rimediata a Como gli costa la squalifica per il derby toscano di lunedì prossimo. Morata, espulso contro la Fiorentina, salterà la gara da ex con la Juventus. Non ci sarà nemmeno Vanoli, espulso nel finale di gara a Como. L'allenatore viola è stato fermato una giornata e ha ricevuto una multa di 3000€. Una giornata a Massimiliano Gatto, collaboratore tecnico di Fabregas, anch'egli espulso per proteste.

La decisione per Vanoli

VANOLI Paolo (Fiorentina): per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente.

Infine, i provvedimenti per Chiellini e Comolli, dirigenti della Juventus, dopo il parapiglia scaturito dall'arbitraggio disastroso di La Penna nel derby d'Italia in casa dell'Inter.

INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00 COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro.

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026 CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente.