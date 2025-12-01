Ferrara: "Quando spieghi le tue disfatte scaricando le colpe agli altri stai scappando dalle responsabilità"

Sulle pagine de La Nazione Benedetto Ferrara commenta l'ennesima sconfitta della Fiorentina. Il giornalista cerca di fare ordine nel caos viola elencando tutti i fattori che hanno portato alla drammatica situazione attuale.

Un film horror

“Spiegare questo inizio disastroso col voltafaccia della buona sorte non regge - scrive Ferrara in apertura di articolo - proprietà lontana (auguri di pronta guarigione), società spaesata, stagione iniziata con le dimissioni dell'allenatore, proseguita con le dimissioni del ds dopo forti investimenti su un mercato fallimentare e l'assunzione di un allenatore che non ne azzecca una. A questo aggiungiamo un Franchi disfatto. Un film horror”.

Le responsabilità della vicenda

Ferrara continua poi con le vicende più attuali di questo film horror "Chiuso con Dzeko col megafono per spiegarsi meglio ai tifosi (meno male) e Vanoli che sul campo non cambia nulla e se trova qualcosa di buono i suoi lo buttano via (vedi Piccoli). Quando cerchi di spiegare le tue disfatte scaricando le colpe agli altri (media, comune, tifosi, sfortuna) anche se tu avessi qualche ragione stai solo scappando dalle responsabilità. E chi scappa non vince mai".