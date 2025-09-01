UFFICIALE: Nuova avventura in Serie B per Barak. E nonostante il prestito dovrebbe essere un addio definitivo ai viola

Adesso è anche ufficiale: Antonin Barak è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha depositato il nuovo contratto del giocatore ceco che arriva dalla Fiorentina.

Affare chiuso in prestito

Affare concluso in prestito secco fino alla fine della stagione 2025-26, quando scadrà anche il contratto di Barak con la società viola.

Salvo sorprese sarà addio definitivo

Si tratta dunque, con tutta probabilità, di un addio definitivo di Barak alla Fiorentina, con il club gigliato che non è mai stato intenzionato a rinnovargli il contratto.