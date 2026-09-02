"Un mercato da fantacalcio, la Fiorentina ha speso troppo e male" la stroncatura di Libero

Fiorentina protagonista del mercato estivo, società che raccoglie buoni voti a destra e a manca per il suo operato…con una sola eccezione. Nella fattispecie è quella che riscontriamo sul quotidiano Libero.

Voto: 4

“La Fiorentina (voto 4), al contrario, ha speso tanto e male. Voto quattro perché chiude un mercato da Football Manager o, peggio, da fantacalcio, senza pensare al fatto che una buona squadra deve avere equilibrio e, soprattutto, leader”. Questo il giudizio tranchant sull'operato della dirigenza gigliata.

Tante figurine

In pratica secondo il giornale, il club viola ha comprato tante figurine senza costruire una vera squadra e senza trovare elementi che diano personalità in questo contesto. Una tesi indubbiamente singolare e che farà sicuramente discutere.