L'addio amaro di Gosens: dal tedesco un bell'assist allo staff medico viola, sempre più nel mirino

Si è chiusa ieri l'avventura di Robin Gosens a Firenze, almeno da calciatore, tra i saluti pieni d'affetto di compagni e tifosi. E con una lettera sentimentale dedicata dal tedesco all'ambiente Fiorentina, per una storia che avrebbe immaginato diversa e forse neanche giunta al suo capitolo finale.

Non era tutta colpa dei dottori

Tra i riferimenti classici del calciatore che saluta un club ci sono sempre i personaggi dietro le quinte ma nella fattispecie di Gosens, l'attenzione è stata rivolta in particolare allo staff medico, “criticato troppo, anche ingiustamente”. Una sottolineatura interessante dall'esterno, considerato il mal andamento della passata stagione, anche a livello fisico. Colpe di cui evidentemente Gosens ha voluto esentare lo staff medico, per altro di recente integrato da nuove figure.