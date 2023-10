Biasin: "Non si può passare dal parlare di una grande Viola a una sciupona. Empoli? Vanno fatti i complimenti all'allenatore"

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin è passato da Radio Sportiva dove ha avuto modo di fare una battuta sulla sconfitta della Fiorentina contro l’Empoli. Sentite cosa ha detto Biasin in merito alla squadra di Italiano:

"Fino a pochissimi giorni fa parlavamo di una grande Viola e non di una squadra che spreca le migliori occasioni. Poi però Andreazzoli e l’Empoli hanno fatto lo scherzetto al Franchi”.

Poi ha concluso in questo modo: “Io non credo che ci sia modo per parlar male della Fiorentina. Piuttosto farei degli elogi ad Andreazzoli, che alla sua età è sempre stato troppo poco celebrato. Ha cambiato totalmente questo Empoli".