L'appello di Criscitiello al Milan: "Prima della partita contro la Fiorentina rimettete 'Pioli is on fire'"

Milan-Fiorentina segnerà anche il ritorno di Stefano Pioli a San Siro dopo lo scudetto vinto nel 2022 con i rossoneri. Per l'occasione, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha fatto un appello al Milan per il ritorno dell'allenatore parmense, adesso tecnico viola

L'appello di Criscitiello

“Faccio un appello allo speaker del Milan e allo stadio di San Siro. Anche se è avversario rimettere domenica “Pioli is on fire” prima della partita. Questo è l’appello mio e di Sportialia. Non ce ne frega nulla se è un avversario… Prima della partita San Siro deve mettere “Pioli is on fire”. Fare tutti un applauso a Stefano Pioli, il giorno dopo è anche il suo compleanno. Milano ed il Milan non dimentica Stefano Pioli, saranno avversari, ma merita un grandissimo applauso. Questo è il mio appello e spero che il Milan, da club intelligente qual è possa coglierne l’occasione. Nel pre partita Pioli entra, saluta come ha sempre fatto e invece dell’applauso triste si fa “Pioli is on fire”.

Il riconoscimento per Pioli

"Secondo me se il Milan non lo fa, e dico una cosa allo speaker ma anche all’organizzazione del Milan, lo faranno lo stesso i tifosi. Quindi cogli l’occasione Milan perché i tifosi lo faranno in autonomia senza far partire il coro dello speaker. Così ricordi anche qualcosa che ti ha dato lo scudetto. Non è una mancanza di rispetto nei confronti di Max Allegri, ci mancherebbe altro. Come Allegri si è preso gli applausi a Torino, Pioli si deve prendere l’inno che ha segnato un’annata indimenticabile per tutto il mondo rossonero”.