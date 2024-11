Un reparto senza pace: Cataldi tampona, ma Richardson riapre l'emergenza. C'è Harder per l'immediato e poi il mercato

Il reparto decisamente più colpito dal punto di vista fisico è stato senza dubbio il centrocampo, che a rotazione ha dovuto fare a meno un po' di tutti, tranne l'instancabile Bove (che ha comunque saltato gli impegni in U21). Per un Cataldi al rientro in vista di Como, c'è un Richardson che è tornato ammaccato dalla Nazionale e ne avrà fino a fine anno. Per questo La Nazione ipotizza anche il coinvolgimento del 2005 Harder, da aggregato alla prima squadra almeno per tamponare l'emergenza attuale. Poi ci sarà il mercato, dove la Fiorentina potrebbe decidere di inserire un altro elemento.