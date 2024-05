Corriere dello Sport-Stadio: La mappa dell'oro per la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio stamani leggiamo questo titolo: "Fiorentina, la mappa dell'oro". Sommario: "L'ingresso in Conference vale dai 16 ai 18 milioni, mentre l'Europa League ne garantirebbe tra i 28 e i 30. Belotti e Ikone contro Kvara".

Grande spazio per: "Fiorentina caccia ai soldi". Sottotitolo: "Arrivando in fondo, la Conference vale dai 16 ai 18 milioni, l’Europa League 28-30: con Napoli e Olympiacos i viola si giocano il tesoretto per il futuro". Di spalla: "Belotti e Ikone per affrontare domani il Napoli squadra pronta".

"È proprio un Gonzalez da 10 ma il futuro è tutto da scrivere". Diventa un obiettivo privilegiato dei top club. La Viola potrebbe ascoltare offerte importanti Il procuratore: “Sirene ci sono e ce ne saranno, abbiamo preso un impegno, ma si decide insieme”.