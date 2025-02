Il Viola Parking può restare aperto, ma la sua sorte è ancora in bilico. Tra i ricorrenti e la Fiorentina non si è trovato alcun accordo, come sembrava possibile dopo l’ultima udienza davanti al Consiglio di Stato di un mese fa.

La decisione del Consiglio di Stato

Oggi la quarta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sospensione di esecutività della sentenza del Tar, che ha dichiarato illegittima la delibera con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l’autorizzazione all’area temporanea di sosta a servizio del centro sportivo della Fiorentina.

I giudici hanno ritenuto che “gli interessi rappresentati dalle parti possano essere efficacemente tutelati… attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito”, si dichiara nella sentenza. Sarà quella la data in cui sarà decisa la sorte del Viola Parking.

La vicenda giudiziaria

Il Tar aveva dato ragione ai cittadini ricorrenti, che contestavano la legittimità della delibera con cui il Comune di Bagno a Ripoli aveva concesso la realizzazione dell’area temporanea di sosta. Contro questa decisione il Comune aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo, nel contempo, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grano in attesa del pronunciamento sul merito della questione. Gli stessi ricorrenti avevano chiesto la sospensiva e questo faceva presupporre un tentativo di conciliazione fra le parti che, evidentemente, non ha avuto buon esito.

“Aspettiamo adesso la sentenza di merito, siamo fiduciosi, è molto positivo che in questo lasso di tempo il parcheggio possa continuare ad essere utilizzato – commenta il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti -. Per noi resta un’opera fondamentale per la sicurezza, l’ordine pubblico e la sosta dei residenti. Come ribadito più volte, intraprenderemo ogni strada possibile per mantenerla”.