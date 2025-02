Sul canale YouTube ‘Viva el Futbol’ anche l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha commentato la sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina di ieri sera, esprimendosi in maniera scettica su varie dinamiche di casa viola.

‘La Fiorentina non è mai ripartita e ha pensato solo alla fase di non possesso’

“Sono rimasto deluso, e tanto dall’approccio della Fiorentina, si è messa in campo prestando attenzione solo alla fase di non possesso, abbassandosi. Beltran era su Barella, l’Inter ha avuto vita facile pur senza brillare e con tanti giocatori in difficoltà. La Fiorentina l’ho vista giocare spesso quest’anno, schierandosi accorta ma sempre pronta a ripartire, cosa che però è mancata; nel primo tempo non ricordo la squadra viola dare l’idea di provare a fare risultato”.

‘L’Inter sapeva che prima o poi poteva far male, viola inesistenti col pallone’

“La Fiorentina ha dato la sensazione all’Inter che pur senza cambiare passo avrebbe potuto creare qualcosa. La squadra viola era inesistente in fase di possesso, Kean troppo isolato, l’Inter ha capito mentalmente l’approccio della Fiorentina e sapeva prima o poi di far male. La Fiorentina ora davanti ha anche Zaniolo, c’è Folorunsho, altro ottimo elemento che ha sostituito Bove. Quando una squadra funziona ha però bisogno di tutti questi nuovi inserimenti dal mercato, mi chiedo?”.