Doppio ex di Fiorentina ed Inter, Daniele Adani si è espresso sulla sconfitta viola a San Siro di ieri sera, analizzando vari aspetti della gara che ha vinto i nerazzurri imporsi per 2-1 dopo la batosta rimediata al Franchi giovedì scorso.

‘Fiorentina troppo piatta, la sfida di giovedì scorso ha nuociuto alla gara di San Siro’

“Il modo in cui la Fiorentina ha preparato la gara con l’Inter giovedì scorso, facendo di necessità virtù, ha nuociuto alla stessa squadra di Palladino ieri sera. Tatticamente la Fiorentina era stata preparata in un modo preciso al Franchi, con un terzino di fronte all’altro e rinunciando totalmente al pallone, scegliendo di togliere la profondità all’Inter. La partita è uscita perfetta, e le ripartente avute hanno visto un’Inter impreparata e impigrita. La Fiorentina si è imposta in maniera talmente netta da spingere l’allenatore a ripreparare la gara in modo uguale. Cambia però tutto, scenario, effetto sorpresa è svanito, l’atteggiamento degli avversari è diverso. L’Inter è stata più attenta e si è dimostrata superiore. La Fiorentina si è appiattita troppo e aiutato l’Inter, che in questo momento è un po’ spenta”.

‘Una brutta gara, quasi mai giocata dalla Fiorentina’

“Nel secondo tempo, dopo il vantaggio di Arnautovic la partita ha avuto pochi spunti, qualche mischia e poco altro. Non è stata una gara giocata bene ed è andata via brutta. La Fiorentina non l’ha quasi mai giocata, ma al di là della gara con l’Inter, la squadra viola è interessante. Tanti giocatori italiani, giovani e forti, tanto su cui lavorare. Zaniolo e Fagioli avevano poco minutaggio, hanno cambiato aria e ora andranno anche un po’ aspettati”.