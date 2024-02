Buone notizie dal Gemelli di Roma: migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ma rimane in terapia intensiva

L'ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a inizio settimana per alcuni controlli. Il peggiorare delle sue condizioni, però, avevano costretto i medici a spostarlo nella terapia intensiva dell'ospedale romano nelle scorse ore.

Il suo quadro clinico mostrava instabilità a causa di un'insufficienza respiratoria, ma oggi, secondo quanto riportato dal giornalista dell'Adnkronos Francesco Maggi, le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Per il momento, però, Cecchi Gori rimane in terapia intensiva.