Secondo TuttoMercatoWeb, l’ex Arsenal Pablo Marì è oggi la prima scelta di Palladino che vuole una Fiorentina con due coppie di centrali per la seconda parte di stagione: Pongracic e Comuzzo per il centro-destra, Ranieri e appunto lo spagnolo del Monza per il centro-sinistra.

Marì è in scadenza

C’è da trattare allora con Galliani: il difensore 31enne è in scadenza di contratto, ma il Monza ultimo in classifica non è intenzionato a mollare un giocatore che oggi è una delle poche certezze a disposizione del nuovo allenatore Bocchetti. La trattativa potrebbe sbloccarsi con una contropartita.

Contropartita tecnica?

Si parla di Matias Moreno, difensore arrivato in estate dal Belgrano per una manciata di milioni di euro, che ha trovato finora pochissimo spazio. Valentini, invece, arriverà a Firenze il primo dell'anno.

Palladino vuole certezze

La trattativa è ancora tutta da impostare, ma difficilmente verrà chiusa prima dello scontro tra le due squadre il prossimo 13 gennaio in Brianza. Ci sono però due certezze: la volontà di Marì di favorire l'operazione e la richiesta di Palladino che vuole un centrale di sicuro affidamento al posto del partente Quarta.