Di Maria ribadisce l'addio alla Nazionale: "Non torno indietro". E Gonzalez adesso...

L’Argentina di Gonzalez e Martinez Quarta vince contro il Perù ma protagonista della serata è Angel Di Maria, che ha indossato anche la fascia di capitano. El Fideo, parlando a MARCA, ha ribadito che lascerà la Nazionale Albiceleste al termine della Copa America:

“La decisione è stata presa”

“Mi sto godendo ogni momento di queste ultime partite con l’Argentina. A volte sono un po’ malinconico, a volte un po’ felice, ma la decisione è stata presa".

“Non si può tornare indietro”

“L’ho detto tante volte e non si può tornare indietro. Questa Coppa sarà la mia ultima con la Nazionale e voglio che siano le ultime tre. È toccato a me fare il capitano e so che in questa nazionale è rimasto ben poco”.

Con questa decisione, le chance di giocare di più di Nico Gonzalez aumentano drasticamente, con il Mondiale 2026 che lo potrebbe vedere protagonista. Anche Martinez Quarta, comunque, ha trovato spazio nel successo sul Perù, che ha sancito la vittoria del girone.