La probabile formazione del Ferencvaros: Stankovic arriva a Firenze con un modulo speculare a quello della Fiorentina. Massima attenzione a Varga

Arriva a Firenze un club storico, come quello del Ferencvaros di Budapest. Avversario impegnativo nonostante provenga da un campionato di seconda fascia come quello ungherese. Mister Dejan Stankovic dovrebbe proporre un modulo speculare a quello della Fiorentina: 4-2-3-1 con Dibusz in porta e un quartetto difensivo formato da Botka, Mmaee, Cissé e Ramirez.

A centrocampo, Makreckis e Abu Fani, mentre dietro all'unica punta potremmo vedere Marquinhos, Zacharlassen e Owusu. Attenzione a Varga, il centravanti a disposizione dell'ex tecnico della Sampdoria. Di seguito il probabile undici degli ungheresi:

FERENCVAROS (4-2-3-1) - Dibusz; Botka, Mmaee, Cissè, Ramirez; Makreckis, Abu Fani; Marquinhos, Zacharlassen, Owusu; Varga. All. Stankovic.