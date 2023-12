Palladino torna sull'errore di Ikoné a Monza: "D'Ambrosio ha dimostrato attaccamento alla maglia con quel salvataggio"

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è tornato a parlare del salvataggio in extremis di Danilo D’Ambrosio, il difensore che aveva salvato sulla linea il tap-in di Ikoné lo scorso 22 dicembre. Alla vigilia della sfida al Napoli, l’allenatore dei brianzoli ha parlato così:

“Nell'episodio dove ha salvato il gol già fatto di Ikoné, Danilo ha dimostrato attaccamento alla maglia. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Sotto questo punto di vista non siamo mai mancati, chiedo la cura dei dettagli, l'approccio alla gara giusto e la mentalità giusta. Per sopperire alla grande qualità del Napoli dobbiamo fare qualcosina in più tutti, me compreso. l'1% in più di tutti ci porta a fare sempre meglio".