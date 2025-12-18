Runjaic recupera un esterno in vista della Fiorentina, ma l'Udinese non ha fretta. La decisione spetterà al tecnico

Dopo l’importante vittoria di domenica contro il Napoli, questo pomeriggio l’Udinese di Kosta Runjaic continua il suo percorso di avvicinamento alla trasferta di domenica contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Questa mattina la squadra bianconera, sotto l’attento sguardo del tecnico tedesco ha svolto la sua seduta odierna di allenamento, concentrandosi maggiormente sulla parte tattica cercando di affinare movimenti e strategie in vista della trasferta di Firenze.

Buone notizie per Runjaic: un centrocampista tornadi disponibile dopo quasi un mese ai box

La giornata di oggi è stata importante per il tecnico dei friulani perchè, dopo tante settimane, questa mattina un’importante pedina dello scacchiere della squadra bianconera è tornata a farsi vedere in campo. Una delle novità principali di quest’oggi è stata infatti la presenza di Hassane Kamara, che ha preso parte alle esercitazioni sul campo dopo un lungo periodo di assenza. Il centrocampista, fermo da un mese a causa di una fascite plantare, sembra finalmente pronto per un possibile rientro in squadra.

L’Udinese si gode Bertola e non ha fretta: la decisione sarà del tecnico

La buona posizione in classifica dopo quindici giornate, decimo posto a 21 punti, e la presenza a sugli esterni dei giovani Bertola e Vanoli, portano però il tecnico a non dover far i conti con la fretta. La decisione definitiva su un possibile utilizzo di Kamara nella partita contro la Fiorentina spetterà quindi a Kosta Runjaic. L’allenatore dovrà valutare se il centrocampista sarà in grado di essere inserito nella lista dei convocati già da domenica, a meno di ulteriori imprevisti legati al suo recupero fisico.