Sarà una vera e propria colonia viola-azzurrina quella che si giocherà il quarto di finale Under 21 domani con la Germania

Non più solo Bianco e Ndour ma anche Jacopo Fazzini: la colonia di calciatori viola, di cui avrebbero fatto parte anche Edoardo Bove e Pietro Comuzzo, senza i rispettivi problemi fisici, in azzurro si è allargata. L'Italia Under 21 di Nunziata si giocherà domani sera il quarto di finale dell'Europeo in un match difficilissimo contro la Germania, con Ndour che dovrebbe essere l'unico dei tre a partire titolare. Probabile però l'ingresso a gara in corso di Fazzini, che già con la Spagna si era messo in mostra.