Il ritorno di Commisso a Firenze con l'obiettivo Marassi. I tanti temi sul tavolo del presidente

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è pronto a ritornare a Firenze.

Secondo quanto riferito da La Nazione, partirà da New York con ogni probabilità nella giornata di venerdì e sarà in città nelle prime ore di sabato, con l’obiettivo di essere presente in serata a ’Marassi’, quando la formazione viola esordirà in campionato contro il Genoa.

L'agenda di Commisso sarà fitta. Ci sarà innanzitutto il Viola Park che è stato praticamente terminato, mentre l’inaugurazione è slittata e dovrebbe tenersi alla fine di settembre.

Sul tavolo del proprietario del club gigliato ci saranno anche la questione stadio ed il conseguente trasloco della Fiorentina verso il ’Padovani’, con la società che continuerà la sua battaglia per restare a giocare al Franchi anche durante i lavori. Infine il calciomercato, con gli ultimi giorni di una finestra che è stata fin qui molto intensa.