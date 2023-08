Un mercato finalmente bello, vivo, entusiasmante. Un cambio di rotta per la Fiorentina anche dal punto di vista della strategia. Giovani forti, magari (Dio non voglia) anche possibili plusvalenze, ma calciatori pronti subito. Gente che faccia divertire e sognare il tifoso, che non vede l’ora che cominci il campionato per capire, se e quanto, questa squadra potrà essere pericolosa.

Bravi tutti, in entrata ma anche in uscita, dove sono stati ottimizzati al meglio gli addii che erano nell’aria, ma che non erano totalmente scontati.

E la sensazione è che, ad una settimana dall’inizio del campionato, ancora ci sia da fare. Il sogno Berardi sullo sfondo, un sostituto di Castrovilli da acquistare, un difensore forte in arrivo. Due-tre innesti che potrebbero cambiare rotta alla stagione viola. Segno tangibile che questa volta Commisso ha deciso di schiacciare il piede sull’acceleratore. I conti si faranno alla fine, ma la Fiorentina sta finalmente reinvestendo quello che sta incassando, dando la sensazione di essere più forte di prima, soprattutto negli ultimi venti metri di campo, dove si decidono i campionati e le stagioni. Certo, tanto dipenderà da quello che farà Beltran, investimento ingente che ci riporta indietro nel tempo.

Adesso toccherà ad Italiano tirare fuori il meglio da ognuno di loro, regalare e regalarsi una Fiorentina diversa, ancora più d’attacco. Con la speranza che Amrabat alla fine possa rimanere, con accanto Arthur, con davanti finalmente reti e qualità. Bravi tutti, fino ad adesso. Ad aver lavorato in silenzio, ad aver portato a casa quasi tutti gli obiettivi nel mirino, ad aver rivoluzionato una squadra che probabilmente aveva bisogno di un ricambio generazionale e di nuovi stimoli.

Come la prima Fiorentina di Montella, quando arrivarono Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, e tanti altri. Firenze aveva bisogno di aria nuova e di giovani sui quali investire soldi e speranze. Siamo tutti curiosi di capire che Fiorentina sarà. E con un altro elemento importante in più gli obiettivi potrebbero clamorosamente cambiare.