Ritorna il tema degli stadi, non solo in casa Fiorentina ma anche nelle parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: “La situazione in Italia non è più sostenibile né accettabile. Come Serie A lo abbiamo scritto e detto, sottolineandolo anche in Parlamento: la situazione è disarmante. Ci sono pochi stadi di proprietà e su quelli comunali delle difficoltà enormi anche per il più piccolo intervento”.

“Troppi ostacoli burocratici”

Poi ha aggiunto: "Gli stadi vengono considerati monumenti nazionali, la soluzione è abbattere i nodi burocratici. Un altro tema poi è quando l'intervento mira non solo a riqualificare gli impianti, ma anche l'area circostante. Capisco che questo sia più complesso, ma sullo stadio in sé e per sé non ci sono possono essere così tanti ostacoli burocratici". (ANSA)