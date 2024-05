L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro l'Olympique Marsiglia che ha sancito la qualificazione alla finale di Europa League commentando l'operato del tecnico Gian Piero Gasperini e la questione dei lavori allo stadio, una tematica tra l'altro, per quanto riguarda ovviamente il ‘Franchi’ di Firenze, di grande importanza anche per la Fiorentina.

“Gasperini non ci ha mai chiesto un giocatore nello specifico”

Sul tecnico Gasperini Percassi dichiara: "Non ci ha mai chiesto nello specifico un giocatore, si è parlato di ruolo o delle caratteristiche dei calciatori. Ci auguriamo di fare meno errori possibili, lui non ha mai preteso e c'è sempre stata grande collaborazione".

"Lo stadio l'anno prossimo sarà completo e utilizzabile"

Poi tocca il tema stadio: "I lavori sono in ultimazione, l'anno prossimo sarà completo e utilizzabile. Abbiamo comprato l'impianto nel giorno dei 110 anni del club. L'investimento è stato il più grande della storia della società, per noi bergamaschi è molto significativo avere questo stadio in città. Sarà la casa dell'Atalanta e dei suoi tifosi".