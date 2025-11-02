In ritiro ci va anche Pioli, una situazione che ha del clamoroso

Come già scritto, la Fiorentina sceglie di andare in ritiro al Viola Park subito dopo la sconfitta, ignobile, contro il Lecce.

Secondo quanto comunicato dal club viola all'interno del centro sportivo viola ci sono tutti “giocatori, allenatore e staff tecnico”. L'allenatore in questione è ovviamente Stefano Pioli che quindi, nell'immediato sembra avere anche delle possibilità di restare al proprio posto.

Un fatto questo che avrebbe del clamoroso se si considera la posizione in classifica della squadra, il fatto che non ha ancora vinto una partita e non ha fatto nemmeno vedere uno straccio di gioco. Senza contare che tutti, giocatore e tecnico, sembrano incapaci di una minima reazione.

Sarannno giornate calde, quelle che ci aspettano e potrebbero esserci altri colpi di scena.