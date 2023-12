A Lady Radio l’ex difensore centrale della Fiorentina Roberto Galbiati si è soffermato sulla vittoria della squadra di Italiano con la Salernitana analizzando varie tematiche di casa viola, dal campo al mercato.

Ecco le sue parole: “La Salernitana è la squadra peggiore vista al Franchi finora, la Fiorentina doveva vincere e l’ha fatto giocando abbastanza bene. La formazione iniziale forse ha fatto storcere la bocca a tanti, non piaceva neanche a me, invece ha poi soddisfatto le attese”.



Prosegue: “Un appunto a Italiano, che è un allenatore bravo, lo faccio, perchè ha i suoi limiti e deve migliorare. Può darsi che sia il suo gioco che non esalta le punte e non gli attaccanti viola ad essere il problema? Dopo Vlahovic il gol è stato un problema. La manovra viola esalta gli esterni, vedi il gol di Sottil. Abbiamo visto finalmente un calciatore volitivo, che ha fatto anche un bell’assist per Bonaventura. Può diventare un calciatore utile”.

E ancora: “Difficile trovare chi ti cambia la vita a gennaio, non c’è mai stata una squadra che col mercato di riparazione abbia cambiato del tutto la propria annata. Al di là delle prossime sfide di campionato penso che sia più facile l’arrivo di un esterno che segni rispetto ad un attaccante. Fatico a credere a Berardi, in ogni caso sarebbe necessaria una cessione nel reparto, la Fiorentina avrebbe troppe ali”.