Più forte della Lazio, a cui concede una sola azione pericolosa in tutta la partita; più forte della sfortuna (4 pali); più forte della maledizione dei rigori (quarto errore consecutivo).

Fiorentina alla garibaldina

Fiorentina alla garibaldina, con una formazione senza interdittori e piena di giocatori offensivi. Spregiudicata, quasi spericolata, ma finalmente frizzante, con le bollicine, anziché sgasata come una Coca aperta da tre giorni: perché così era apparsa nelle ultime partite.

Voti e giudizi

Kayode – 7 – Primo gol in serie A che dà la vittoria alla squadra. Si fa trovare al posto giusto e da pochi metri non sbaglia. Progressioni impetuose, qualche tocco a rischio.

Arthur – 7 – Giostra con sapienza tattica tra i due centrali viola. Governa i movimenti della squadra e infonde sicurezza non perdendo mai il pallone.

Italiano – 7 – Mette in campo una formazione molto offensiva e priva di specialisti nel distruggere il gioco avversario. Punta su qualità e intensità mettendo in difficoltà la Lazio. Cambi solo nei minuti finali per far trascorrere il tempo e mostrare che in panchina ci sono scarse risorse.

