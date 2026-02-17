Maxi rotazione e zero rischi: fuori i tre giocatori più importanti, le scelte per la Conference

Maxi rotazione per la Fiorentina in Conference League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la squadra viola scenderà in campo giovedì senza i suoi tre giocatori più importanti in questo momento: Fabiano Parisi, Nicolò Fagioli e Moise Kean, ovvero il più in forma, il più forte e il più decisivo davanti. Per tutti e tre si prospetta un giovedì sabbatico.

Gudmundsson e Rugani out

Non saranno della gara neanche Albert Gudmundsson, che si sta allenando ancora a parte per risolvere il problema alla caviglia, e Daniele Rugani, che è rimasto fuori dalla lista Uefa (entrambi puntano al rientro col Pisa), mentre altri titolarissimi come Dodo e Marin Pongracic potrebbero partire dalla panchina.

Spazio a questi

Sempre secondo il quotidiano sportivo potrebbe essere dato spazio a Pietro Comuzzo, Robin Gosens, Giovanni Fabbian, Roberto Piccoli, Rolando Mandragora, in pratica chi ha giocato meno nell'ultimo periodo, salvo quest'ultimo che sarà squalificato e quindi indisponibile col Pisa.