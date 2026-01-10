Nuova esperienza per un ragazzo della Primavera viola: Presta saluta e si unisce al Follonica Gavorrano in prestito

C'è movimento anche nelle giovanili della Fiorentina: è notizia odierna l'ufficialità del passaggio in prestito di un classe 2005 viola al Follonica Gavorrano, compagine di Serie D.

Una nuova ripartenza

Si tratta di Francesco Presta, che ripartirà quindi dalla quarta serie andando a dare una mano ai grossetani - lui che è nato proprio da quelle parti -, che attualmente siedono al decimo posto nel girone E. Dopo due infortuni al crociato, che ne hanno minato questa primissima parte di carriera, il ragazzo è pronto a rilanciarsi.

Il commento di Presta

Queste le parole del ragazzo: "Sono contentissimo soprattutto perché ho sentito fin da subito un grande calore da parte di tutta la società, che mi ha voluto a tutti i costi. Quindi non ho avuto nessun dubbio sulla scelta che dovevo fare, appena mi hanno chiamato ho detto subito di sì, perché era quello che volevo. Avevo bisogno di sicurezze sia a livello fisico che mentale. Poi vivo a Follonica quindi per me è un ritorno, da piccolo mi allenavo al Capannino. Ho sentito il mister e so che è una persona disponibile e con un carattere forte, giusto per fare un bel campionato. Dei ragazzi conosco Tommaso Bianchi, che è di Follonica, e Crasta, perché ci giocavo contro quando lui era a Empoli".