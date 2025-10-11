La Fiorentina Femminile domina, ma si fa riacciuffare allo scadere. Una super-Fiskerstrand evita il peggio

La Fiorentina Femminile si fa riacciuffare dall'Inter: al Viola Park termina 2-2.

La cronaca della partita

Fiorentina che parte meglio e impegna la retroguardia nerazzurra a più riprese, con Bredgaard su tutte. Ma è proprio l'Inter a capitalizzare sull'unico errore difensivo viola del primo tempo: dormita collettiva che vede Polli appoggiare in rete da distanza ravvicinata, indisturbatamente. Da lì, la Fiorentina alza i giri e il pareggio arriva nel recupero del primo tempo: Cherubini imbuca Omarsdottir, che libera Snerle con un gran colpo di tacco: gol facile e 1-1 all'intervallo. Secondo tempo che si apre con un miracolo del portiere nerazzurro su incornata di Omarsdottir, che però fa ammenda all'errore appena due minuti dopo con un gran cucchiaio. Al 79simo è Janogy a trovare il 3-1, poi annullato: capovolgimento clamoroso del copione quando Santi gela il Viola Park, in mischia, al 91simo. Nell'ultima azione della partita, poi, serve un miracolo di Fiskerstrand su Wullaert per negare il clamoroso 2-3 all'Inter.

La situazione di classifica

Fiorentina che quindi apre il suo conto casalingo con un pareggio, che corrisponde anche al primo punto conquistato in campionato dalle viola dopo la sconfitta esterna a Napoli per 0-1.