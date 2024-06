L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a News.superscommesse.it per parlare dell'attacco viola: “I nomi fatti sono Pinamonti, Djuric e Retegui. Alla Fiorentina possono fare comodo tutti questi, ma non è facile prevedere se possano far fare un eventuale salto di qualità. E per caratteristiche non sono attaccanti che portano tantissimi gol. Se la società dovesse scegliere di andare per un'opzione del genere, deve anche sperare che vada bene”.

“Palladino scelta azzeccata”

Sulla scelta di Palladino: “La reputo azzeccata, lui è ambizioso e giovane. A Monza ho visto cose importanti da parte sua, in quasi due anni non ha fatto male”.