L'entourage di Gudmundsson si muove con la Juve: Spalletti poco entusiasta ma la Fiorentina aprirebbe anche al prestito

Si muove sotto traccia il mercato intorno ad Albert Gudmundsson che dopo due anni opachi a Firenze, e in rotta anche con l'ambiente, sta pensando di cambiare aria. Il suo entourage ha informato anche la Juve della sua disponibilità: i bianconeri sono attratti però più che altro da Brahim Diaz e considerano l'islandese un piano B al ribasso. L'ipotesi non scalda per così dire… Spalletti, visto anche l'episodio dell'ultimo Juve-Fiorentina.

La società viola però, secondo Tuttosport, sarebbe disposta a parlare anche di prestito con obbligo condizionato, a cifre ben più basse di quelle che sparava il Genoa un paio d'anni fa: in questo caso tra i 15 e i 18 milioni. La Fiorentina, prima che arrivasse lo sconto sul riscatto, lo avrebbe pagato quasi 30 milioni.