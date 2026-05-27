Gudmundsson? Il suo tempo alla Fiorentina è concluso. Ma i viola chiedono tanti soldi per lui
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Albert Gudmundsson? Il suo tempo alla Fiorentina appare concluso. Questo è quello che scrive stamani sull'islandese La Nazione.
Venti milioni
Ma vendere sì, svendere no. Ed ecco che, riporta ancora il quotidiano locale, per il suo cartellino la Fiorentina vuole almeno 20 milioni di euro.
Riprendere quanto speso
In pratica vorrebbe riprendere quanto speso in due riprese (prestito e riscatto) per il giocatore per prelevarlo dal Genoa.
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