​​

header logo

Gudmundsson? Il suo tempo alla Fiorentina è concluso. Ma i viola chiedono tanti soldi per lui

Redazione /
Albert Gudmundsson
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Albert Gudmundsson? Il suo tempo alla Fiorentina appare concluso. Questo è quello che scrive stamani sull'islandese La Nazione

Venti milioni

Ma vendere sì, svendere no. Ed ecco che, riporta ancora il quotidiano locale, per il suo cartellino la Fiorentina vuole almeno 20 milioni di euro.

Riprendere quanto speso

In pratica vorrebbe riprendere quanto speso in due riprese (prestito e riscatto) per il giocatore per prelevarlo dal Genoa

Notizie correlate
💬 Commenti (5)