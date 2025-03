Al portale greco sdna.gr ha parlato Mariusz Kulesza, il procuratore dell'ex portiere della Fiorentina Dragowski, ora in forza al Panathinaikos e domani avversario dei viola al Franchi in Conference League. Queste le parole dell'uomo di mercato polacco: "Il Panathinaikos ha una grande opportunità di andare a Firenze con un gol di vantaggio. La partita sarà molto difficile. Entrambe le squadre hanno la qualità per vincere. La chiave sarà giocare in modo intelligente ed evitare errori difensivi".

E ancora: "Dragowski è decisamente entusiasta di tornare in un luogo in cui ha trascorso quasi sei anni della sua carriera. L'obiettivo del Panathinaikos è quello di raggiungere la finale della competizione e penso che abbia le qualità per arrivare in finale, ma ci sono ancora partite importanti prima di arrivarci, a partire dal ritorno contro la Fiorentina che è una delle avversarie più toste della Conference League di quest'anno".