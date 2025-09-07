Piccoli: "Non ho paura di niente e di nessuno. Voglio segnare il più possibile per aiutare la Fiorentina ad essere protagonista in campionato"

Intervistato da La Nazione Roberto Piccoli, acquisto del mercato estivo della Fiorentina, ha raccontato le sue prime impressioni in maglia viola: “Sono una persona piuttosto timida. Questo quando sono fuori dal campo, perché poi in campo… sono uno focoso. Non ho paura di niente e di nessuno. In campo viene fuor Roberto che vuole vincere. Sono un tipo diretto. Uno che ama dire le cose in faccia e sentirsele dire guardandosi negli occhi”.

Su Firenze

“Firenze è stupenda, una delle più belle città al mondo. Sono felice di essere arrivato qui, anche se per ora sono stato solo al Viola Park. Ma mi rifarò in fretta. Il mio piatto preferito? La fiorentina. La bistecca alla fiorentina".

Fantacalcio?

“lo non ci gioco, ma… se questo può servire agli appassionati, posso dire che voglio fare al meglio il mio lavoro, segnare il più possibile per aiutare la Fiorentina ad essere fra le protagoniste del campionato”.