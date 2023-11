Zazzaroni: "La Fiorentina ha guadagnato posizioni perché gli acquisti non li ha sbagliati"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sul proprio giornale ha fatto una sorta di parallelismo tra calcio e formula uno per parlare dei valori visti fin qui in campionato.

La griglia

“La griglia di metà agosto non la modifico in base ai risultati di questi primi due mesi e mezzo. Sottolineo tuttavia qualche piccolo cambiamento, peraltro influente: il Napoli resta Verstappen ma - al momento - guida la Ferrari di Sainz. La Red Bull è finita nelle mani di Hamilton, mentre il Milan è Perez e la Juve Leclerc, anche per affinità aziendali. Lazio, Atalanta e Roma erano e restano in terza fila, dal quinto al settimo posto: effetti del mercato”

Il riferimento alla Fiorentina

“Ha guadagnato alcune posizioni la Fiorentina che gli acquisti non li ha sbagliati” scrive sui viola Zazzaroni.