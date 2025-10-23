Salta il ritorno a Firenze di Italiano. "Sta meglio, speriamo torni il più presto possibile"

Niente ritorno da avversario a Firenze di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico della Fiorentina è ancora ricoverato a seguito di una polmonite e secondo quanto scrive Il Resto del Carlino sicuramente non ci sarà domenica al Franchi.

“Sta meglio, speriamo torni presto”

"Il mister sta meglio, risponde bene alle cure - a dirlo è il suo vice, Daniel Niccolini - vediamo per quanti giorni dovrà ancora rimanere ricoverato, speriamo il meno possibile".

Impegno europeo

Nel frattempo continua ad informarsi sulla squadra, sui giocatori e il tipo di risposte che stanno dando sul campo. Così come la Fiorentina, anche il Bologna quest'oggi sarà impegnato in Europa e in trasferta (i rossoblu se la vedranno con la Steaua Bucarest). Italiano si guarderà la partita in TV.