E se Kean ha qualche intoppo? E' un dramma per la Fiorentina e in Serie A solo Lecce e Genoa dipendono di più dal centravanti

La ricerca affannosa del centravanti giusto ha trovato compimento la scorsa estate con il tesseramento di Moise Kean e la nuova Fiorentina targata Palladino ha trovato sicuramente un'arma importante. Che troppo spesso però finisce per essere anche l'unica, come certificano alcuni numeri riportati dal Corriere dello Sport: la Fiorentina infatti dipende per il 42% da Kean per i gol segnati e per il 43% per il totale di occasioni create fin qui in campionato.

Una vera e propria dipendenza, ancor più acuita solo da Lecce e Genoa, con Krstovic e Pinamonti che hanno segnato 5 e 7 gol ma su totali di squadra molto più bassi. Alla squadra viola manca il contorno, considerati gli appena 8 gol in 6 firmati da Sottil, Colpani, Ikoné, Kouame, Gudmundsson e Beltran. Tra chi ha ampi margini di crescita e chi è in uscita, sicuramente un piano B ancora manca, sperando che a Kean non succeda niente di grave.