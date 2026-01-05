​​

header logo

Finalmente Fazzini: il centrocampista viola torna a disposizione di Vanoli

Redazione /
Jacopo Fazzini
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Buone notizie per Paolo Vanoli, con l'allenatore della Fiorentina che ha ritrovato in gruppo questa mattina Jacopo Fazzini

Ritorno in gruppo

L'ex Empoli non è presente tra i convocati per problemi fisici dalla partita contro la Juventus, giocata lo scorso 22 novembre. 

Convocato contro la Lazio?

Oggi il giovane centrocampista viola è rientrato in gruppo e con tutta probabilità sarà presente nella lista dei convocati per il match contro la Lazio, squadra che tra l'altro lo sta seguendo sul mercato. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti