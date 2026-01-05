Finalmente Fazzini: il centrocampista viola torna a disposizione di Vanoli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Buone notizie per Paolo Vanoli, con l'allenatore della Fiorentina che ha ritrovato in gruppo questa mattina Jacopo Fazzini.
Ritorno in gruppo
L'ex Empoli non è presente tra i convocati per problemi fisici dalla partita contro la Juventus, giocata lo scorso 22 novembre.
Convocato contro la Lazio?
Oggi il giovane centrocampista viola è rientrato in gruppo e con tutta probabilità sarà presente nella lista dei convocati per il match contro la Lazio, squadra che tra l'altro lo sta seguendo sul mercato.
