Finalmente Fazzini: il centrocampista viola torna a disposizione di Vanoli

Buone notizie per Paolo Vanoli, con l'allenatore della Fiorentina che ha ritrovato in gruppo questa mattina Jacopo Fazzini.

Ritorno in gruppo

L'ex Empoli non è presente tra i convocati per problemi fisici dalla partita contro la Juventus, giocata lo scorso 22 novembre.

Convocato contro la Lazio?

Oggi il giovane centrocampista viola è rientrato in gruppo e con tutta probabilità sarà presente nella lista dei convocati per il match contro la Lazio, squadra che tra l'altro lo sta seguendo sul mercato.