Beltran si toglie la prima soddisfazione in Liga con un eurogol in casa dell'Atletico Madrid - VIDEO

Non sta andando come previsto la stagione di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina girato in prestito al Valencia, nella Liga spagnola. La sua squadra siede infatti al 16° posto, appena un punto sopra la zona retrocessione, e l'argentino ha raccolto un solo gol - in coppa - nelle prime 13 presenze.

Un euro-gol

Tuttavia, oggi si è tolto un macigno di dosso, dopo aver segnato il suo primo gol in campionato. E che gol: entrato da appena 8 minuti, si inventa un dribbling nello stretto fra due marcatori e trova una botta secca, da fuori area, che frega Oblak e si insacca alle sue spalle. Tutto questo al Riyadh Air Metropolitano, in casa dell'Atletico Madrid, che al contrario si sta giocando il titolo.

Il video

Il gol è valso il momentaneo pareggio, ma i colchoneros hanno trovato il contro-sorpasso con la rete dell'eterno Griezmann. Di seguito, il video della rete: