Biraghi, c'è una promessa da onorare!

“La promessa che ci siamo fatti io non la dimentico. E mi raccomando non dimenticarla neanche tu e dammi la forza da lassù di portarla avanti!".

Un messaggio che ha fatto presa

Nel mare di parole che sono state spese dopo la morte del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, sicuramente questo passaggio scritto dal capitano della squadra, Cristiano Biraghi, è uno di quelli che è rimasto più impresso, che ha fatto maggiore presa.

Portare in fondo questa missione

Quale sia questa promessa ovviamente non è dato saperlo anche se, con un piccolo sforzo di fantasia, magari non è difficile da immaginare (un trofeo). E allora caro Biraghi, ci rivolgiamo a lui in rappresentanza della squadra ovviamente, c'è una promessa da onorare: se volete dimostrare il vostro attaccamento alla Fiorentina e all'ex dirigente, non vi resta che portare in fondo questa missione.