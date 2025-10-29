Al cantiere del Franchi serve più spazio: via lo storico mercato dietro la Fiesole
Al cantiere per lo stadio Artemio Franchi serve più spazio ed ecco dunque che a 'pagare' per la non più rinviabile accelerata sarà a breve lo storico mercato che si tiene dietro la Curva Fiesole. A riportare la notizia è La Nazione.
Nei prossimi giorni dovrà essere trovata una nuova collocazione per consentire alle ditte di lavorare con più margine di manovra. I banchi potrebbero essere allocati ad alcuni metri di distanza rispetto a dove sono adesso magari con una diversa sistemazione degli spazi.
