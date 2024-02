L'Associazione Davide Astori sostiene un tema molto caro a Commisso: in Italia esiste la lealtà sportiva?

Il notaio Luigi Maria Miranda, presidente dell'Associazione Davide Astori, ha presentato a Lady Radio le iniziative in vista del mese di marzo: “Il 4 marzo sarà il sesto anniversario della scomparsa di Davide, quindi abbiamo organizzato una serie di eventi per onorarne la memoria. Il 9 marzo avremo il privilegio di essere ospiti del CONI a Roma, per una tavola rotonda alla quale parteciperanno Abodi, Malagò, Gravina, Casini e tante altre personalità del mondo del calcio".

In Italia esiste la lealtà sportiva?

Il tema - ha precisato Miranda - sarà quello della sostenibilità sportiva unita alla lealtà sportiva, in parole povere come associazione chiederemo agli esponenti della politica e dello sport italiano se in questo momento nel nostro calcio le società partono tutte alla pari. E' un tema molto caro anche al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Se dal punto di vista economico alcune società vengono trattate in maniera diversa rispetto ad altre, viene meno quel concetto di lealtà sportiva che Davide promuoveva sia in campo sia fuori".

Raccolta fondi per Fiorentina-Roma

Infine Miranda ha aggiunto: “Il 10 marzo in occasione di Fiorentina-Roma, entrambe ex squadre di Davide, organizzeremo allo stadio Franchi una raccolta fondi destinata alla popolazione di Campi Bisenzio colpita dall'alluvione dello scorso novembre, ma che versa ancora in condizioni di difficoltà”.