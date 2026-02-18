L'assist di Renzi raccolto da Giani: "Sì alle Olimpiadi 2040 in Toscana"

Un sogno a cinque cerchi quello che parte da alcuni ambienti politici: Firenze e la Toscana in sostanza si candidano ad ospitare i giochi olimpici nel 2040.

Renzi

Tutto parte da Matteo Renzi che ha detto al QN: "Immaginiamo per un attimo le gare di sport acquatici sulla costa toscana e quelle di terra tra Firenze e gli altri capoluoghi, sarebbe uno spettacolo".

Giani

Un assist subito raccolto dal presidente della Toscana, Eugenio Giani: “La nostra Regione vuole farsi trovare pronta. Penso a una cerimonia di apertura a Roma, nello stadio Olimpico che potrebbe ospitare anche le gare di atletica leggera. Il modello di Olimpiadi diffuse e sostenibili come Milano-Cortina è vincente, è un toccasana per i territori. Noi potremmo ospitare i Giochi in sinergia con Roma e anche con l’Emilia-Romagna, come avevamo già prospettato un anno fa. Le caratteristiche ci sono tutte”.