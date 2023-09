L'ex Fiorentina Mirallas appende gli scarpini al chiodo: "Onorato di aver indossato maglie di club incredibili"

L'ex attaccante della Fiorentina Kevin Mirallas ha dato il suo addio al calcio giocato a 35 anni con un post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutti i club che hanno fatto parte della sua carriera. Queste alcune delle sue parole nel post dei saluti: "Cari tifosi, club, compagni di squadra e tutti coloro che sono stati al mio fianco durante questo viaggio indimenticabile.

Con il cuore pieno di gratitudine ed emozioni contrastanti, sono qui per annunciare che la mia carriera calcistica professionistica è giunta al fischio finale. È stato un onore e un privilegio indossare la maglia di alcuni club incredibili e condividere il campo con magnifici compagni di squadra. Ma ora è tempo per me di cambiare marcia e concentrarmi su ciò che conta davvero di più: la mia preziosa famiglia.

Ora, mentre mi imbarco in un nuovo capitolo con la mia famiglia, mi viene in mente che il vero successo sta nel creare un equilibrio tra le nostre passioni e i nostri cari. Mia moglie, i miei figli, i miei genitori e le persone care sono stati la mia roccia e il mio sostegno costante. Sarò per sempre grato per il loro amore, sacrificio e comprensione. Sono stati al mio fianco in tutto questo e sono entusiasta di dedicare loro l’attenzione che meritano"

