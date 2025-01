Sull'edizione locale di Repubblica, spazio per la Fiorentina in prima pagina: “La sfida al Monza aspettando Gudmundsson”. A pagina 10 in taglio alto: “La grinta di Palladino: voglio più punti dell'andata”. A pagina 11: “Folorunsho, il tuttofare viola domani sera andrà in panchina”.