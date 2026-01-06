Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, spaziando dall'arrivo di Paratici a vari altri argomenti di casa Fiorentina.

“Paratici? Difficile trovare qualcosa di normale quando si parla di Fiorentina, c'è sempre qualche complicazione. Bisogna essere pragmatici: il Tottenham vuole tenerlo fino alla fine del mercato, l'importante è che lavori anche per la Fiorentina e lo sta facendo".

‘Arriveranno altri tre calciatori’

"Già un calciatore che mancava come Solomon è arrivato dal Tottenham, ma anche Miretti, Dragusin, altri profili trattati sono già farina del sacco di Paratici. Sa costruire le squadre e deve mettere mano ad una situazione disastrosa. Penso che alla Fiorentina arriveranno un altro esterno, un centrocampista ed un difensore centrale. In mezzo Brescianini mi piace molto, può giocare con Fagioli e sostituire Mandragora, ha tante doti: l'identikit è quello”.

‘Continuare a lavorare a testa bassa'

“La Fiorentina deve uscire rafforzata dal mercato, con calciatori validi, funzionali, ma soprattutto di personalità, fondamentale per la situazione attuale in cui è la squadra. Poi c'è da continuare a lavorare a testa bassa, se si pensa di essere salvi per aver battuto al 92' la Cremonese non si è capito niente, domani con la Lazio serviranno conferme. Dalle parole di Vanoli abbiamo capito che sta andando verso il 4-2-3-1 come modulo. Miretti? Lo acquisterei, lo voleva anche Conte, è un 2003 interessante che ha capacità tecniche e caratteriali”.