La Fiorentina fa compagnia all'Atletico di Nico Gonzalez e al Brentford di Kayode in una "triste" classifica europea

Anche i dati confermano il momento no della Fiorentina. La squadra di Pioli infatti è sul podio delle squadre dei top 5 campionati europei che hanno perso più punti in gare in cui si trovavano in vantaggio in questo inizio di campionato.

La classifica

La classifica è guidata dall'Atletico Madrid di Nico Gonzalez, che ha subito rimonte perdendo ben 11 punti. A parimerito poi ci sono il Brentford di Kayode, il Metz e proprio la Fiorentina, che da situazioni di vantaggio hanno perso 8 punti.

Le rimonte subite

La Fiorentina infatti era passata in vantaggio contro Cagliari (sfida poi pareggiata 1-1), contro il Como e contro la Roma (sconfitta poi per 1-2 in entrambi i casi).